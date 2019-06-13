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13.06.2019, 08:57

"Вопрос закрыт": Эрдоган заявил, что Турция взяла у России С-400

"Вопрос закрыт": Эрдоган заявил, что Турция взяла у России С-400 - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Анкара не собирается "получать у кого-то разрешение", чтобы формировать свою систему нацбезопасности, ответил турецкий лидер на критику из США

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по закупке систем ПВО С-400 состоялась. В эфире турецкого канала NTV он заявил, что "этот вопрос закрыт".

"Я не говорю, что Турция купит С-400, я говорю, что мы их уже купили. Это завершенное дело", - подчеркнул Эрдоган.

Предполагается, что россияне поставят в Турцию С-400 уже в июле, и эти комплексы будут взяты на дежурство к 2020-му.

Таким образом, Анкара не получит уже обещанные 100 истребителей F-35. Вскоре Эрдоган надеется обсудить с американским лидером Дональдом Трампом эту ситуацию.

Взамен российских комплексов ЗРК американцы призывали Турцию взять их системы Patriot производства компании Raytheon. Эрдоган заявил, что просил США продать эти системы, но там якобы ответили отказом.

Теперь Госдепартамент может рассмотреть введение санкций против Турции. Также у страны, вероятно, возникнут проблемы с НАТО, куда она входит.

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Теги: пво, Турция, с-400, реджеп тайип эрдоган, про
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