Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить" экономику Турции, если она сделает что-то, на его взгляд, "непозволительное" в Сирии. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Если Турция сделает что-то, что я по своей большой и исключительной мудрости сочту непозволительным, я полностью уничтожу экономику Турции (я такое делал раньше)!", - написал Трамп.

По его мнению, Турция должна вместе с остальной Европой "следить за захваченными бойцами ИГ и их семьями".

Американский лидер заявил, что "США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать".

"Настало время для других в этом регионе, обладающих огромным богатством, защитить свою территорию", - написал Трамп.

Сегодня президент США объяснил решение вывести американские войска из северных районов Сирии тем, что "слишком дорого" продолжать поддерживать союзные Америке курдские силы в регионе, а также тем, что каких-либо стратегических интересов Вашингтона там якобы нет.