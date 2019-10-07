"Бросили союзника". В США критикуют решение Трампа уйти из Сирии

Решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из северной Сирии и прекращении помощи курдам критикуют как в Демократической, так и в Республиканской партии, в том числе близкие союзники президента. Об этом сообщает Голос Америки.
Влиятельный сенатор-демократ Марк Уорнер заявил о потере доверия в США на международной арене и предательстве по отношению к курдам, которые помогали бороться с ИГ.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм написал, что сделав этот шаг, Америка показывает себя как ненадежного союзника и это даст повод Китаю, России, Ирану и КНДР действовать по своему усмотрению.
"Возможно президент Трамп устал от борьбы с радикальным исламом. Но они не устали от борьбы с нами", - отметил Грэм.
Президента США раскритиковал и его союзник телеведущий Майк Гакаби, бывший губернатор штата Арканзас.
"Оставлять курдов это огромная ошибка. Они никогда не просили нас воевать вместо них - только просили об инструментах самозащиты. Они - верный союзник. Их нельзя покидать", - заявил Гакаби.
Сенатор-республиканец, экс-кандидат в президенты от Республиканской партии Марко Рубио считает, что решение Трампа приведет к уничтожению курдов Турцией, а также к возрожению ИГ.
Сенатор-республиканец Митт Ромни написал: "Это решение говорит, что Америка ненадежный союзник, оно способствует возрождению ИГ, за ним придет очередная гуманитарная катастрофа".
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