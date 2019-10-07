"Бросили союзника". В США критикуют решение Трампа уйти из Сирии

Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из северной Сирии и прекращении помощи курдам критикуют как в Демократической, так и в Республиканской партии, в том числе близкие союзники президента. Об этом сообщает Голос Америки.



Влиятельный сенатор-демократ Марк Уорнер заявил о потере доверия в США на международной арене и предательстве по отношению к курдам, которые помогали бороться с ИГ.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм написал, что сделав этот шаг, Америка показывает себя как ненадежного союзника и это даст повод Китаю, России, Ирану и КНДР действовать по своему усмотрению.

"Возможно президент Трамп устал от борьбы с радикальным исламом. Но они не устали от борьбы с нами", - отметил Грэм.

Президента США раскритиковал и его союзник телеведущий Майк Гакаби, бывший губернатор штата Арканзас.

"Оставлять курдов это огромная ошибка. Они никогда не просили нас воевать вместо них - только просили об инструментах самозащиты. Они - верный союзник. Их нельзя покидать", - заявил Гакаби.

Сенатор-республиканец, экс-кандидат в президенты от Республиканской партии Марко Рубио считает, что решение Трампа приведет к уничтожению курдов Турцией, а также к возрожению ИГ.

Сенатор-республиканец Митт Ромни написал: "Это решение говорит, что Америка ненадежный союзник, оно способствует возрождению ИГ, за ним придет очередная гуманитарная катастрофа".

Сегодня президент США объяснил решение вывести американские войска из северных районов Сирии тем, что "слишком дорого" продолжать поддерживать союзные Америке курдские силы в регионе, а также тем, что каких-либо стратегических интересов Вашингтона там якобы нет.

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