В Сенате США Эрдогану пообещали "санкции из ада"

Линдси Грэм (фото - ЕРА)

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, союзник президента Дональда Трампа, заявил о планах США ввести пакет "разрушительных" санкций против Турции в связи с ее военной операцией против курдов на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Грэм предсказал "разрушительный волновой эффект" от действий Турции в Сирии.

При этом сенатор раскритиковал решение Трампа о выведении американских войск из Сирии, что открыло путь для турецкого удара по курдам.

Во вторник Грэм в своем Twitter предупредил Анкару о "санкциях из ада", если она двинется в северную Сирию. "Широкие, глубокие и разрушительные санкции", - уточнил он.