Турция начала бомбардировки в Сирии

Фото: EPA

Турция сегодня начала военную операцию против курдских сил на северо-востоке Сирии, нанеся воздушные удары по приграничному городу Рас-аль-Айн. Об этом сообщает Reuters.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объявив о начале операции, заявил, что целью является ликвидация того, что он назвал "террористическим коридором" на южной границе Турции.

Над домами в Рас-эль-Айне, которые удерживают Сирийские демократические силы (SDF), поднимается дым.

В SDF заявили, что турецкие военные самолеты нанесли удар по их региону на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей".

Информации о пострадавших пока нет.