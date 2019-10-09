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Турция начала бомбардировки в Сирии

Турция начала бомбардировки в Сирии - Фото
Фото: EPA
09.10.2019, 17:50

Несколько взрывов прогремели в Рас-эль-Айне, о пострадавших не сообщается

Турция сегодня начала военную операцию против курдских сил на северо-востоке Сирии, нанеся воздушные удары по приграничному городу Рас-аль-Айн. Об этом сообщает Reuters.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, объявив о начале операции, заявил, что целью является ликвидация того, что он назвал "террористическим коридором" на южной границе Турции.

Над домами в Рас-эль-Айне, которые удерживают Сирийские демократические силы (SDF), поднимается дым.

В SDF заявили, что турецкие военные самолеты нанесли удар по их региону на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей".

Информации о пострадавших пока нет.

  • 9 октября подразделения армии Турции начали переходить границу и занимать позиции на территории северо-востока Сирии.
  • Курдское автономное правительство на северо-востоке Сирии объявило трехдневную всеобщую мобилизацию после того, как Турция начала направленную против курдов военную кампанию в Сирии
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Сирия Турция бомбардировки реджеп тайип эрдоган
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