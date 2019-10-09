Турецкие войска вторглись на территорию Сирии - Bloomberg

Подразделения армии Турции начали переходить границу и занимать позиции на территории северо-востока Сирии. Об этом со ссылкой на анонимного турецкого чиновника пишет американское агентство Bloomberg.

По словам собеседника, в задачи контингента вторжения входит отбросить курдские Отряды народной самообороны (YPG) от границы.

Ранее Сирийские демократические силы (SDF) под руководством курдов заявили, что будут защищать "собственный народ", невзирая на отказ США от их поддержки. Это, пишет Bloomberg, потенциально может отложить борьбу курдов против террористов Исламского государства в долгий ящик.

Видео: CGTN и T Video/L.K