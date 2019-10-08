Парламент Турции обеспечил армии возможность наступления в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Сегодня, 8 октября, парламент Турции большинством голосов продлил на год мандат, позволяющий армии проводить военные операции в соседних Ираке и Сирии в случае наличия угроз безопасности. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Уточняется, что мандат, что позволяет проводить операции против Рабочей партии Курдистана, которую официальная Анкара считает террористической организацией, и ИГ.

Действие документа, срок которого истекал 30 октября этого года, продлен до 30 октября 2020 года. Турецкие парламентарии ежегодно с 2014-го продлевают действие этого разрешения.

Ранее в Турции объявили о планах провести военную операцию на северо-востоке Сирии. Анкара стремится очистить от курдских отрядов районы к востоку от реки Евфрат, граничащие с Турцией.

Сегодня турецкое информагентство Anadolu сообщило о том, что в районы на границе с Сирией продолжают прибывать турецкие военные и техника.

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