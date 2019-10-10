Эрдоган пригрозил Европе: Отправим к вам миллионы беженцев

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - Getty Images)

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления перед членами своей Партии справедливости и развития ответил на критику Евросоюза в связи с турецким вторжением в Сирию. Об этом передает Радио Свобода.

Эрдоган заявил, что Анкара направит в Европу миллионы сирийских беженцев, если ЕС признает военную операцию Турции оккупацией.

"Мы откроем ворота – и направим 3,6 млн сирийских беженцев к вам", - пригрозил турецкий лидер.

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Эрдоган также проакцентировал, что атака будет направлена на" курдских боевиков" и "террористов из организации ИГИЛ".

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил обеспокоенность началом турецкой операции на севере Сирии.

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