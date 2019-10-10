Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Война в Сирии. Эрдоган ответил на критику Трампа

Война в Сирии. Эрдоган ответил на критику Трампа - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)
10.10.2019, 09:17

По словам турецкого лидера, Анкара имеет юридические основания для проведения военной операции

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ на критику президента США Дональда Трампа заявил, что Турция вторглась на территорию Сирии на основании Аданского турецко-сирийского соглашения, подписанного в 1998 году. Об этом он рассказал в интервью Yeni Safak.

"Согласно этому договору, если режим (сирийский - ред.) не принимает меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), то наши военные имеют право преследовать террористов", - объяснил турецкий лидер.

Читайте также: В НАТО отреагировали на вторжение Турции в Сирию

Также Эрдоган отметил, что, по его мнению, американские войска не должны находиться на территории Сирии, поскольку их "не приглашал сирийский президент Башар Асад".

Несмотря на критику, Эрдоган все же надеется на встречу с Трампом, которая должна состояться в Вашингтоне 13 ноября.

Читайте также: Турецкие войска вторглись на территорию Сирии - видео

Напишите нам
реджеп эрдоган дональд трамп война в Сирии мирная весна
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 