Война в Сирии. Эрдоган ответил на критику Трампа

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ на критику президента США Дональда Трампа заявил, что Турция вторглась на территорию Сирии на основании Аданского турецко-сирийского соглашения, подписанного в 1998 году. Об этом он рассказал в интервью Yeni Safak.

"Согласно этому договору, если режим (сирийский - ред.) не принимает меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), то наши военные имеют право преследовать террористов", - объяснил турецкий лидер.

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Также Эрдоган отметил, что, по его мнению, американские войска не должны находиться на территории Сирии, поскольку их "не приглашал сирийский президент Башар Асад".

Несмотря на критику, Эрдоган все же надеется на встречу с Трампом, которая должна состояться в Вашингтоне 13 ноября.

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