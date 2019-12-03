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Приняли пять сценариев реинтеграции. Зеленский провел совещание

Приняли пять сценариев реинтеграции. Зеленский провел совещание - Фото
Фото: Офис президента
03.12.2019, 22:33

В рамках подготовки к встрече в нормандской формате состоялось координационное совещание

Сегодня, 3 декабря, состоялось координационное совещание с участием президента Владимира Зеленского в рамках подготовки к встрече в нормандской формате. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей президент дал поручение главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку ближайшее время посетить территорию проведения операции объединенных сил.

Отмечается, что на совещании обговорили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В ОП пишут, что Зеленский высказал четкую позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.

Сообщается, что секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированных территориях и прекратить военные действия.

Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством Зеленского.

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Владимир Зеленский нормандская встреча Алексей Данилов руслан хомчак
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