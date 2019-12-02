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Зеленский попросил о поддержке в переговорах с Путиным: видео

Зеленский попросил о поддержке в переговорах с Путиным: видео - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)
02.12.2019, 16:36

Президент попросил украинцев не обращать внимания на политиков, которые критикуют его подход к разрешению конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет чувствовать себя более уверенным на встрече в нормандском формате, если будет знать, что страна ему доверяет. Об этом Зеленский сказал в своем очередном видеообращении.

Президент попросил украинцев не обращать внимания на политиков, которые критикуют его подход к разрешению конфликта на Донбассе, "потому что о них никто не помнит и это единственная возможность для них поймать хайп".

"Вы мне доверились и доверяете, и никакого предательства не будет, и не может быть. Но я буду более уверенно и сильно чувствовать себя на этой встрече, если буду знать, что мне страна доверяет…" – сказал Зеленский.

Он также заявил, что "войной никто никуда не хочет и не может пойти, поэтому только дипломатия".

Он также сравнил усилия по разрешению конфликта без диалога с президентом РФ Владимиром Путиным с бегом на тренажере. "То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте", - пояснил президент.

Ранее Зеленский заявил, что он не начнет войну на Донбассе, если переговоры в нормандском формате не увенчаются успехом.

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Владимир Зеленский Донбасс владимир путин переговоры
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