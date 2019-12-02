Зеленский: Если саммит провалится, я не начну войну на Донбассе

Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил, что он не начнет войну на Донбассе, если переговоры в нормандском формате не увенчаются успехом. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel и Time.

"Я не соглашусь на войну на Донбассе", - заявил президент.

"Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто проводит митинги и говорит: "Давайте пойдем сражаться и победим!" Но какова цена?", - сказал он.

По словам Зеленского, если такое решение не удовлетворит общество, то "придет новый лидер, который удовлетворит эти требования": "Но я никогда не пойду на это".

Президент уточнил, что у него есть план B, если переговоры не принесут прогресс: "Мой план B заключается не в том, чтобы все осталось так, как есть сейчас".

15 ноября Офис президента назвал согласованную дату переговоров в нормандском формате.

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