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Зеленский: Если саммит провалится, я не начну войну на Донбассе

Зеленский: Если саммит провалится, я не начну войну на Донбассе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)
02.12.2019, 10:41

По мнению президента, из-за войны на Донбассе может начаться "тотальная война" во всей Европе

Президент Владимир Зеленский заявил, что он не начнет войну на Донбассе, если переговоры в нормандском формате не увенчаются успехом. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel и Time

"Я не соглашусь на войну на Донбассе", - заявил президент. 

"Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто проводит митинги и говорит: "Давайте пойдем сражаться и победим!" Но какова цена?", - сказал он. 

По словам Зеленского, если такое решение не удовлетворит общество, то "придет новый лидер, который удовлетворит эти требования": "Но я никогда не пойду на это". 

Президент уточнил, что у него есть план B, если переговоры не принесут прогресс: "Мой план B заключается не в том, чтобы все осталось так, как есть сейчас".

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Владимир Зеленский Донбасс нормандский формат нормандский саммит
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