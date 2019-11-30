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Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией

Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией - Фото
Елена Зеркаль (Фото: пресс-служба YES©2019)
30.11.2019, 12:33

По мнению замминистра МИД по вопросам евроинтеграции, президент на нормандской встрече будет "демонстрировать" желание достичь с Россией мира

Замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль выразила мнение, что президент Владимир Зеленский хочет мира с Россией, но она считает это нецелесообразным, поскольку не верит в правдивость намерений президента России Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью DW.

По ее мнению, Зеленский "хочет прекращения огня, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся в РФ, и в Крыму, налаживания отношений с РФ, подписания новых договоров".

Зеркаль считает, что желание Зеленского достичь мира с Россией вызвано неоднозначной позицией Европы по РФ и нежелания ссориться с ней.

Замминистра МИД выразила "большие сомнения" по поводу того, что президент РФ согласится на то, что "Крым - не их". 

  • Ранее сообщалось, что Зеркаль написала заявление об увольнении из МИД. 
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