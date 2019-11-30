Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией

Елена Зеркаль (Фото: пресс-служба YES©2019)

Замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль выразила мнение, что президент Владимир Зеленский хочет мира с Россией, но она считает это нецелесообразным, поскольку не верит в правдивость намерений президента России Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью DW.

По ее мнению, Зеленский "хочет прекращения огня, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся в РФ, и в Крыму, налаживания отношений с РФ, подписания новых договоров".

Зеркаль считает, что желание Зеленского достичь мира с Россией вызвано неоднозначной позицией Европы по РФ и нежелания ссориться с ней.

Замминистра МИД выразила "большие сомнения" по поводу того, что президент РФ согласится на то, что "Крым - не их".