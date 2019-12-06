Меркель сначала встретится с Путиным, а потом с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках нормандского формата 9 декабря запланировала отдельные переговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте правительства Германии.
Двусторонние переговоры запланированы на 15:00, после чего последует совместная рабочая сессия в нормандском формате. Федеральное правительство "надеется придать новый импульс мирному процессу и понять дальнейшие шаги".
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