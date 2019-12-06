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Меркель сначала встретится с Путиным, а потом с Зеленским

Меркель сначала встретится с Путиным, а потом с Зеленским - Фото
Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: EPA)
06.12.2019, 13:54

Переговоры пройдут до начала совместной сессии нормандского формата

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках нормандского формата 9 декабря запланировала отдельные переговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте правительства Германии. 

Двусторонние переговоры запланированы на 15:00, после чего последует совместная рабочая сессия в нормандском формате. Федеральное правительство "надеется придать новый импульс мирному процессу и понять дальнейшие шаги".

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Владимир Зеленский Ангела Меркель владимир путин нормандский формат
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