Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках нормандского формата 9 декабря запланировала отдельные переговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте правительства Германии.

Двусторонние переговоры запланированы на 15:00, после чего последует совместная рабочая сессия в нормандском формате. Федеральное правительство "надеется придать новый импульс мирному процессу и понять дальнейшие шаги".

Ранее экс-заместитель министра иностранных дел заявила, что для реального урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украине Елена Зеркаль заявила, что для реального урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Украине на нормандской встрече 9 декабря необходимо ставить вопрос о мирном соглашении - между Украиной и РФ, а не Украиной и боевиками, как того хочет Кремль.

на нормандской встрече 9 декабря 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров нормандской четверки - Франции, Германии, Украины и РФ.

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