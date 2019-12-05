"Не получили помощи от РФ". Реакция Меркель на высылку дипломатов

Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала решение о высылке из Германии двух сотрудников посольства России в связи с недавним убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Меркель, высылка была необходимой мерой.

"Мы, к сожалению, не получили от России никакой активной помощи в расследовании этого дела", - посетовала она.

В то же время Меркель, которая находится в Великобритании на саммите НАТО, выразила уверенность в том, что эта высылка дипломатов не омрачит переговоры в нормандском 9 декабря в Париже.