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К убийству чеченца в Берлине вероятно причастен Кремль - СМИ

К убийству чеченца в Берлине вероятно причастен Кремль - СМИ - Фото
Зелимхан Хангошвили (скриншот с видео)
02.09.2019, 19:31

По подозрению в убийстве был задержан мужчина с российским паспортом

23 августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета был убит участник второй чеченской кампании, 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Немецкие журналисты предполагают, что к убийству причастны российские спецслужбы, пишет DW.

К такому выводу пришли журналисты Der Spiegel, Bellingcat и The Insider, отмечает издание.

Немецкие журналисты пишут, что Хангошвили (Торнике Кавтарашвили) также вероятно был советником грузинских и украинских силовиков. В РФ он объявлен в розыск по обвинению в терроризме.

По подозрению в убийстве был задержан мужчина с российским паспортом. В заявке на получение шенгенской визы, по данным СМИ, вероятный преступник назвал себя Вадимом Андреевичем Соколовым. В графе о дате рождения он указал август 1970 года, город: Иркутск. В качестве места регистрации подозреваемый указал адрес в Санкт-Петербурге. Однако журналисты выяснили, что по этому адресу такой человек не числится, и вообще его нет ни в одной российской базе данных.

Авторы расследования считают, что российские власти причастны к подлогу с паспортом. Документ был выдан за 11 дней до подачи заявки на визу, в нем не содержались биометрические данные, хотя РФ выдает такие паспорта с 2009 года.

Версия о заказном характере убийства Хангошвили, по данным нескольких источников, является для немецких следователей основной.

В МИД РФ опровергают причастность российских властей к убийству Хангошвили.

Как пишет Кавказский узел, Хангошвили - уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании.

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берлин чечня Зелимхан Хангошвили Торнике Кавтарашвили
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