В Германии хотят, чтобы Украина открыла линию разграничения ради пенсионеров

На встрече глав МИД стран нормандского формата обсудят возобновление работы контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе, закрытых из-за эпидемии коронавируса. Как сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед сегодняшней онлайн-встречей с коллегами из Украины, Франции и страны-оккупанта РФ, это нужно для того, "чтобы не страдали пожилые граждане", пишет Deutsche Welle.
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"Это стало бы прогрессом, который принесет людям в восточной Украине подлинное облегчение", - уверен Маас.
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Глава МИД ФРГ призвал Украину и агрессора – Россию – "ясно выразить приверженность" минским соглашениям 2015 года.
Также он высказался за снятие ограничений на работу наблюдателей ОБСЕ в захваченном гибридной армией РФ регионе. Без их оценки ситуации, считает Маас, невозможно обеспечить выполнение (далее цитата DW, – ред.) "договоренностей, достигнутых пророссийскими сепаратистами и правительством Украины".
"Взаимное недоверие сторон (Маас имеет ввиду Украину и оккупационные администрации РФ на Донбассе, – ред.) слишком сильно. Это понятно и России, которая должна воспользоваться своим влиянием на сепаратистов", – полагает министр.
О чем сегодня будут говорить на встрече главы МИД формата, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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