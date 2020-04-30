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В Германии хотят, чтобы Украина открыла линию разграничения ради пенсионеров

В Германии хотят, чтобы Украина открыла линию разграничения ради пенсионеров - Фото
Хайко Маас (фото — EPA)
30.04.2020, 11:14

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал к скорейшему улучшению гуманитарной ситуации на Донбассе, в частности – к возобновлению работы КПВВ

На встрече глав МИД стран нормандского формата обсудят возобновление работы контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе, закрытых из-за эпидемии коронавируса. Как сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед сегодняшней онлайн-встречей с коллегами из Украины, Франции и страны-оккупанта РФ, это нужно для того, "чтобы не страдали пожилые граждане", пишет Deutsche Welle.

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"Это стало бы прогрессом, который принесет людям в восточной Украине подлинное облегчение", - уверен Маас.

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Глава МИД ФРГ призвал Украину и агрессора – Россию – "ясно выразить приверженность" минским соглашениям 2015 года.

Также он высказался за снятие ограничений на работу наблюдателей ОБСЕ в захваченном гибридной армией РФ регионе. Без их оценки ситуации, считает Маас, невозможно обеспечить выполнение (далее цитата DW, – ред.) "договоренностей, достигнутых пророссийскими сепаратистами и правительством Украины".

"Взаимное недоверие сторон (Маас имеет ввиду Украину и оккупационные администрации РФ на Донбассе, – ред.) слишком сильно. Это понятно и России, которая должна воспользоваться своим влиянием на сепаратистов", – полагает министр.

О чем сегодня будут говорить на встрече главы МИД формата, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

  • 9 декабря 2019-го прошла парижская встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ: коротко — в материале.
  • По итогам этого саммита следующую встречу предварительно решили провести в апреле 2020-го.
  • 22 марта 2020-го из-за эпидемии коронавируса временно прекращен пропуск через линию разграничения на Донбассе.

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Евгений Пилипенко
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Хайко Маас Донбасс линия разграничения кпвв нормандский формат пенсионер
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