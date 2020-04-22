Заседание ТКГ. Предложен шаг по возвращению контроля над госграницей на Донбассе

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы, которое прошло в формате видеоконференции, украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников с ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы. Об этом сообщает Офис президента.
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Отмечается, что это предложение было сделано во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров нормандской четверки в Париже. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
Сообщается, что в рамках работы группы по безопасности продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств.
В ОП пишут, что в гуманитарной группе идет работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Отмечается, что участники ТКГ договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.
Подчеркивается, что украинская сторона в очередной раз категорически отвергла возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.
О том, обсуждалось и создание "консультативного совета", не сообщается.
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