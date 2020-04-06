Зеленский ответил на требование отказаться от консультативного совета с ОРДЛО

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский утверждает, что не может отозвать подписи представителей Украины под минским протоколом о создании консультативного совета, потому что это, по его словам, не регламентировано законодательством. Об этом идет речь в ответе президента на петицию с требованием отозвать подписи.

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Судя по ответу президента, он в принципе не согласен с необходимостью отзыва подписей под протоколом.

По словам Зеленского, в Минске 11 марта был подписан "рабочий документ", который "носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО".

"Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия Президента Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентированы законодательством", - говорится в ответе.

По словам Зеленского, "приглашенные с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ".

Президент заявил, что подписание протокола — часть работы по реализации минских соглашений 2014-2015 гг, которые, по словам Зеленского, предполагают проведение консультаций с представителями ОРДЛО.

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"Как предполагается, Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов (восстановление Украиной контроля за госграницей, местные выборы, конституционная реформа, - ред.) с участием граждан Украины - как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях", - говорится в ответе президента.

11 марта 2020 г в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали глава ОП Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. На заседании был подписан протокол о создании в рамках политической подгруппы ТКГ "консультативного совета" с участием "представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса, а Россия будет представлена не стороной конфликта, а "советником". Само решение о создании совета еще не принято.

состоялось протокол 14 марта Ермак заявил , что представлять ОРДЛО в совете не будут члены террористических организаций ДНР и ЛНР. На вопрос, кто это будет, и как будет происходить процесс назначения или выбора, Ермак ответить не смог.