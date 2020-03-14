Точно не боевики. Ермак о том, кто представит ОРДЛО в "консультативном совете"

Андрей Ермак (скриншот с видео)

В команде президента утверждают, что представителями в "консультативном совете", создание которого было согласовано на последних переговорах в Минске, не будут люди, представляющие сейчас террористические организации ДНР и ЛНР. Об этом в эфире Свободы слова с Савиком Шустером сказали глава Офиса президента Андрей Ермак и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.

По словам Ермака, обязательство для Украины консультироваться касательно вопросов местного самоуправления на Донбассе с представителями временно оккупированных территорий прописана в минских соглашениях.

При этом, утверждает глава ОП, президент Владимир Зеленский несколько месяцев назад заявил, что Украина не считает сегодняшних представителей ОРДЛО на переговорах в Минске представителями временно оккупированных территорий Донбасса. По его словам, в команде президента считают, что они могут разговаривать только с "людьми, которые не связаны с военным конфликтом, которые не убивали наших военных, но которые сегодня проживают на неподконтрольных территориях".

Ермак сказал, что представителями этих территорий должны быть люди как с оккупированных территорий, так и с территорий, контролируемых правительством Украины.

В свою очередь Резников отметил, что ОРДЛО — это не то же самое, что ДНР и ЛНР. "Это абсолютно разные вещи. ЛНР и ДНР признаются судами Украины как террористические организации. ОРДЛО — это сокращенное название термина, который использован в минских соглашениях", - сказал он.

При этом, по его словам, сегодня монополию представлять оккупированные территории в Минске имеют участники террористических организаций ЛНР и ДНР.

"И сегодня единственный вариант установить справедливость и провести демонополизацию, это дать возможность гражданам Украины из отдельных районов Донбасса, которые являются временно перемещенными лицами, которые проживают на подконтрольной правительству Украины территории, которые стремятся восстановить территориальную целостность Украины, дать им возможность быть представленными в минском процессе", - сказал Резников.

Он не уточнил, как именно будут определять своих представителей жители оккупированных территорий. Сегодня днем на брифинге Ермак также не ответил на этот вопрос. Он сказал, что механизм делегирования этих людей еще не определен.

На сегодняшней Свободе слова Ермак не успел ответить на этот вопрос — эфир закончился.

Вместе с тем именно представители подконтрольных России террористических организаций ДНР и ЛНР подписали протокол встречи, на которой было решено создать "консультативный совет". В этом документе они, в отличие от минских соглашений, названы "полномочными представителями отдельных районов" Донецкой и Луганской областей.

Протокол, подписанный в Минске 11 марта 2020 г.

Минские соглашения, подписанные 5 сентября 2014 г.

11 марта в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали Ермак и Козак. На нем был подписан протокол о создании в рамках политической подгруппы ТКГ "консультативного совета" с участием "представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", которые, как и украинская сторона, будут иметь право решающего голоса.