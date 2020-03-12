В Минске создают "консультативный совет": РФ говорит о диалоге Киева с боевиками

Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Во время вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились подписать решение о создании "консультативного совета". Представители России и подконтрольных ей боевиков на Донбассе говорят о начале "прямого диалога" Украины с боевиками.

О решении создать такой "совет" сообщил вчера Офис президента. Там рассказали, что в заседании ТКГ приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

На Банковой также сообщили, что стороны договорились "подписать решение трехсторонней контактной группы по внедрению консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате".

Козак сделал заявление по этому поводу сразу после встречи в Минске. По его словам, предлагается создать "диалоговую площадку с участием представителей нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта". Об этом сообщает РБК.

"Такой механизм принципиально предварительно согласован, и я очень надеюсь, что на следующем заседании контактной группы (25 марта, - ред.) примем окончательное решение по механизму диалога сторон", — сказал Козак, добавив, что пока "больше говорить не надо, надо бережно относиться к договоренностям".

По информации РБК, о "прямом диалоге с Киевом" также заявили боевики террористических организаций ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал сегодня, что консультативный совет - "это дополнительный механизм, который призван повысить эффективность работы по поискам решений проблемы Донбасса", сообщает ТАСС. При этом он не стал отвечать на вопрос, кто будет вести переговоры, пообещав, что "своевременно вся информация будет представлена".

Корреспондент LIGA.net пытался получить комментарий представителей украинской власти, но, к сожалению, пресс-службы Офиса президента, СНБО, а также пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на звонки не отвечают. LIGA.net отправила письменный информационный запрос в ОП.

11 марта в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали Ермак и Козак.