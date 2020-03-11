На встрече трехсторонней группы в Минске были Ермак и Козак: что обсуждали

Сегодня, 11 марта, в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщает в Facebook ОП.
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В Офисе президента отмечают, что по результатам встречи стороны достигли договоренностей по таким вопросам:
- Обмен удерживаемыми лицами. В частности, договорились представить в ТКГ списки лиц, имея в виду необходимость освобождения в кратчайшие сроки. Отмечается, что списки должны быть окончательно согласованы, а к освобождаемым людям в Украине и на оккупированных территориях должен быть обеспечен безусловный и беспрепятственный доступ представителей Красного Креста.
- Разведение сил и средств.
- Одновременное открытие КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье.
- Создание консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ.
Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что следующее заседание ТКГ запланировано на 25 марта.
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