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Зеленский: В нашем списке на обмен 200 человек, некоторые уже могли умереть

Зеленский: В нашем списке на обмен 200 человек, некоторые уже могли умереть - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
05.03.2020, 22:07

Президент Зеленский рассказал о готовящемся в Минске взаимном освобождении удерживаемых лиц

Украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу ТРТ, передает пресс-служба ОП.

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"Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей", - сказал Глава государства.

Президент отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет освободить из тюрем оккупировавших Донбасс незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, могли уже умереть.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", - сказал он.

  • 21 февраля бывший тогда министром иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о подготовке к новому обмену, в рамках которого Россия должна отпустить 200 украинских пленников и будет завершен процесс обмена "всех на всех".
  • 1 марта глава ОП Андрей Ермак в Минске обсуждал обмен "всех на всех" с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком.
Медведева Наталия
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