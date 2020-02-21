Пристайко: Заканчиваем обмен "всех на всех", РФ должна отпустить 200 пленников

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)

Сейчас идут приготовления к новому обмену, в рамках которого Россия должна отпустить 200 украинских пленников. Это завершит процесс обмена "всех на всех". Сообщил в интервью Голосу Америки министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Глава МИД сказал, что обмен – единственное частичное достижение минского процесса. Он добавил, что Украина работает над новыми Минскими соглашениями, поскольку война все еще продолжается.

Пристайко также сообщил, что идут приготовления к проведению выборов на временно оккупированной территории Донбасса в октябре. Однако подчеркнул: Украина настаивает, что выборы будут возможны, только если будет установлен украинский контроль над границей с Россией.

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