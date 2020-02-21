Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пристайко: Заканчиваем обмен "всех на всех", РФ должна отпустить 200 пленников

Пристайко: Заканчиваем обмен "всех на всех", РФ должна отпустить 200 пленников - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)
21.02.2020, 10:58

По словам главы МИД Вадима Пристайко, сейчас идут приготовления к новому обмену пленными между Украиной и РФ

Сейчас идут приготовления к новому обмену, в рамках которого Россия должна отпустить 200 украинских пленников. Это завершит процесс обмена "всех на всех". Сообщил в интервью Голосу Америки министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Глава МИД сказал, что обмен – единственное частичное достижение минского процесса. Он добавил, что Украина работает над новыми Минскими соглашениями, поскольку война все еще продолжается.

Пристайко также сообщил, что идут приготовления к проведению выборов на временно оккупированной территории Донбасса в октябре. Однако подчеркнул: Украина настаивает, что выборы будут возможны, только если будет установлен украинский контроль над границей с Россией.

Смотрите также: Теракт в Харькове. Доказательства вины террористов уничтожат

Еще по теме
Напишите нам
вадим пристайко обмен всех на всех узники пленные
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 