Бывшему переводчику Гройсмана продлили арест

Станислав Ежов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Станиславу Ежову, бывшему переводчику премьер-министра Владимира Гройсмана, которого подозревают в государственной иземена и срок ареста которого заканчивался 3 июня, суд в Киеве продлил арест на два месяца. Об этом сообщает Радио Свобода.

Прокурор Игорь Крынин ходатайствовал о продлении ареста Ежова в связи с тем, что, оказавшись вне СИЗО, подсудимый может сбежать в Россию.

Ежов выразил протест в связи с тем, что заседание по его делу происходят очень редко, и на них рассматривается только продление ареста.

По его словам, заявления прокурора о том, что на свободе он может продолжить совершать преступление абсурдны, поскольку он не работает переводчиком премьера, а Гройсман вообще подал в отставку.

Подсудимый и его адвокат попросили суд отпустить Ежова из-под стражи. Судья отказалась изменить меру пресечения, сославшись на особенно тяжкую статью, которую инкриминируют Ежову.

Следующее заседание по делу запланировано на 2 июля.

20 декабря 2017-го СБУ задержала "разоблаченного в работе на российские спецслужбы" замруководителя протокола премьер-министра Станислава Ежова. Чиновник якобы собирал информацию о деятельности правительственных структур и передавал ее российским кураторам. Ежова арестовали по подозрению в госизмене.

Гройсман в свою очередь утверждает, что Ежов неоднократно подвергался проверкам и не имел доступа к гостайне.