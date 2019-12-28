Харьковским террористам дали пожизненный срок и отпустили

Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков осуждены на пожизненное заключение с конфискацией за совершение теракта возле Дворца спорта в Харькове. Об этом из зала суда сообщает UA:Харків.
Вместе с тем, по просьбе прокурора Владимира Лымаря, суд освободил их из-под стражи под личное обязательство в рамках анонсированного властями обмена пленными.
Читайте также: 11 экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен - адвокат
Фигуранты дела не присутствовали на заседании и слушали приговор в режиме видеоконференции. Под зданием суда проходит акция с требованием не выдавать террористов боевикам из ЛНР/ДНР.
Читайте также: Теракты в Одессе. 11 подозреваемых освободили для обмена – СМИ