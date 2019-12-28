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Харьковским террористам дали пожизненный срок и отпустили

Харьковским террористам дали пожизненный срок и отпустили - Фото
фото - Суспільне Харків
28.12.2019, 11:45

Несмотря на пожизненный срок, терористов отпустят под личное обязательство в рамках обмена пленными

Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков осуждены на пожизненное заключение с конфискацией за совершение теракта возле Дворца спорта в Харькове. Об этом из зала суда сообщает UA:Харків.

Вместе с тем, по просьбе прокурора Владимира Лымаря, суд освободил их из-под стражи под личное обязательство в рамках анонсированного властями обмена пленными.

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Фигуранты дела не присутствовали на заседании и слушали приговор в режиме видеоконференции. Под зданием суда проходит акция с требованием не выдавать террористов боевикам из ЛНР/ДНР.

  • 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрывПогибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык.
  • Ранее сообщалось, что РФ принципиально требует отдать харьковских террористов.

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теракт Харьков обмен Дворец спорта Владимир Дворников Виктор Тетюцкий Сергей Башлыков
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