Харьковским террористам дали пожизненный срок и отпустили

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Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков осуждены на пожизненное заключение с конфискацией за совершение теракта возле Дворца спорта в Харькове. Об этом из зала суда сообщает UA:Харків.

Вместе с тем, по просьбе прокурора Владимира Лымаря, суд освободил их из-под стражи под личное обязательство в рамках анонсированного властями обмена пленными.

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Фигуранты дела не присутствовали на заседании и слушали приговор в режиме видеоконференции. Под зданием суда проходит акция с требованием не выдавать террористов боевикам из ЛНР/ДНР.

22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрыв . Погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык.

взрыв Погибли 15-летний подросток Ранее сообщалось, что РФ принципиально требует отдать харьковских террористов.

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