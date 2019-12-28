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Теракты в Одессе. 11 подозреваемых освободили для обмена – СМИ

Теракты в Одессе. 11 подозреваемых освободили для обмена – СМИ - Фото
Подозреваемый в организации взрыва у Одесского СБУ Владимир Грубник (фото - Думская)
28.12.2019, 07:47

По данным Думской, их уже доставили на КПВВ Майорск возле временно оккупированной Горловки, где в воскресенье может состояться обмен

Перед анонсированным властями обменом пленными Приморский райсуд Одессы освободил из-под стражи 11 человек, которых подозревают в организации серии взрывов в городе и области. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в Службе безопасности.

По данным издания, речь идет об Александре Шевцове, Игоре Удовенко, Евгении Подмазко и Екатерине Фотевой. Также в список включены еще семеро человек, среди которых и подозреваемый в организации взрыва у здания облуправления СБУ Владимира Грубник.

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Сообщается, что 11 фигурантов дел вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) Майорск возле временно оккупированной Горловки, где в воскресенье может состояться обмен.

  • В 2014-2015 годах в Одессе и области прогремели около полутора десятков взрывов. Чаще всего объектами атак становились помещения, в которых находятся офисы проукраинских организаций и волонтерских центров. 

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