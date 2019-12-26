Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Теракт в Харькове. РФ "принципиально" требует отдать обвиняемых

Теракт в Харькове. РФ "принципиально" требует отдать обвиняемых - Фото
Фото: МГ Объектив
26.12.2019, 17:55

При этом сторона потерпевших категорически против включения подозреваемых в теракте в списки на обмен

В Харькове на заседании суда по делу о теракте возле Дворца спорта в 2015 году, когда погибли четыре человека, прокурор заявил, что Россия "принципиально" включила в списки на обмен пленными обвиняемых в теракте. Об этом сообщает hromadske.

Прокурор Владимир Лымарь попросил суд выпустить из СИЗО трех обвиняемых под их личное обязательство.

"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены (Сергей) Башлыков, (Владимир) Дворников и (Виктор) Тетюцкий", - сказал он.

При этом сторона потерпевших категорически против выдачи фигурантов дела. Адвокат потерпевших Олег Головков заявил, что они не являются членами военизированных группировок и не участвовали в конфликте на Донбассе.

"Лица, проводившие включения в список, привели к прецеденту, когда РФ сможет включать даже наркобаронов", - отметил он.

Вчера под стенами Харьковской облгосадминистрации прошла акция, участники которой требовали не включать в обменные списки обвиняемых по делу о теракте. 

Справка. 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрывПогибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. Происшествие квалифицировали как теракт. В совершении преступления обвиняют троих мужчин: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова. Уже более четырех лет их дело рассматривает Фрунзенский суд Харькова.

Напишите нам
теракт Харьков обмен
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 