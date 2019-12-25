Теракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фото

Под стенами Харьковской облгосадминистрации проходит акция, участники которой требуют не включать в обменные списки обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта в 2015 году. Об этом сообщает местное издание МГ Объектив.

По данным издания, В здании облгосадминистрации находятся родственники погибших. Как утверждают активисты, люди общаются с главой администрации Алексеем Кучером – пытаются выяснить позицию ХОГА.

Справка. 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрыв. Погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. Происшествие квалифицировали как теракт. В совершении преступления обвиняют троих мужчин: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова. Уже более четырех лет их дело рассматривает Фрунзенский суд Харькова.

Пока неизвестно, включены ли обвиняемые в совершении теракта в Харькове в 2015 году в списки на обмен пленными , но защита потерпевших выступила против их передачи боевикам ЛДНР.

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Фото: objectiv.tv, hromadske.ua