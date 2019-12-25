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25.12.2019, 14:19

Теракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фото

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Теракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фото
Теракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фото
Теракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фотоТеракт в Харькове. Под ОГА требуют не обменивать обвиняемых: фото

По оценкам журналистов, на митинг собрались около 100 человек

Под стенами Харьковской облгосадминистрации проходит акция, участники которой требуют не включать в обменные списки обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта в 2015 году. Об этом сообщает местное издание МГ Объектив.

По данным издания, В здании облгосадминистрации находятся родственники погибших. Как утверждают активисты, люди общаются с главой администрации Алексеем Кучером – пытаются  выяснить позицию ХОГА.

Справка. 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрывПогибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. Происшествие квалифицировали как теракт. В совершении преступления обвиняют троих мужчин: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергей Башлыкова. Уже более четырех лет их дело рассматривает Фрунзенский суд Харькова.

  • Пока неизвестно, включены ли обвиняемые в совершении теракта в Харькове в 2015 году в списки на обмен пленными, но защита потерпевших выступила против их передачи боевикам ЛДНР.

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Фото: objectiv.tv, hromadske.ua

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Теги: теракт, Харьков, акция, обмен, Дворец спорта, Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков
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