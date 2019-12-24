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Теракт в Харькове. Защита потерпевших против обмена обвиняемых

Теракт в Харькове. Защита потерпевших против обмена обвиняемых - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
24.12.2019, 20:03

В случае, если обвиняемых захотят включить в списки на обмен, адвокаты будут добиваться открытия уголовного дела

Пока неизвестно, включены ли обвиняемые в совершении теракта в Харькове в 2015 году в списки на обмен пленными, но защита потерпевших в этом деле против их передачи боевикам ЛДНР. Об этом заявил адвокат потерпевших Олег Головков в суде Харькова, передает корреспондент hromadske.

По словам Головкова, официальной информации об обмене у него нет.

"Мы против обмена вообще. Мы считаем, что Украина вообще не должна выдавать их России. Потому что это уголовники, действия которых привели к гибели людей, в том числе ребенка", - сказал адвокат.

Он заявил, что в случае возможности такого обмена защита потерпевших будет требовать открытия уголовных производств против "должностных лиц, совершивших преступление по содействию лицу уклониться от суда".

Суд перенес заседание по делу о теракте на 26 декабря. Вопрос изменения меры пресечения трем обвиняемым суд не рассматривал.

  • 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрывПогибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. Происшествие квалифицировали как теракт.
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теракт Харьков обмен Дворец спорта
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