Теракт в Харькове. Защита потерпевших против обмена обвиняемых

Суд (фото - pixabay.com)

Пока неизвестно, включены ли обвиняемые в совершении теракта в Харькове в 2015 году в списки на обмен пленными, но защита потерпевших в этом деле против их передачи боевикам ЛДНР. Об этом заявил адвокат потерпевших Олег Головков в суде Харькова, передает корреспондент hromadske.

По словам Головкова, официальной информации об обмене у него нет.

"Мы против обмена вообще. Мы считаем, что Украина вообще не должна выдавать их России. Потому что это уголовники, действия которых привели к гибели людей, в том числе ребенка", - сказал адвокат.

Он заявил, что в случае возможности такого обмена защита потерпевших будет требовать открытия уголовных производств против "должностных лиц, совершивших преступление по содействию лицу уклониться от суда".

Суд перенес заседание по делу о теракте на 26 декабря. Вопрос изменения меры пресечения трем обвиняемым суд не рассматривал.