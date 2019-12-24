Адвокат: Украина вычеркнула 3 экс-беркутовцев из списка по обмену

Украинская сторона сегодня, 24 декабря, не внесла в список на обмен пленными троих бывших бойцов батальона спецназначения Беркут, подозреваемых по делам Майдана. Об этом у себя в Facebook заявил адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин.
По его словам, речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине. Они сейчас находятся в СИЗО.
Адвокат утверждает, что ранее якобы был договор по обмену "всех установленных на всех установленных".
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