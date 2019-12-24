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Адвокат: Украина вычеркнула 3 экс-беркутовцев из списка по обмену

Адвокат: Украина вычеркнула 3 экс-беркутовцев из списка по обмену - Фото
Разгон протестующих на улице Грушевского сотрудниками беркута и внутренних войск
24.12.2019, 14:40

По словам адвоката, речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине

Украинская сторона сегодня, 24 декабря, не внесла в список на обмен пленными троих бывших бойцов батальона спецназначения Беркут, подозреваемых по делам Майдана. Об этом у себя в Facebook заявил адвокат бывших беркутовцев Валентин Рыбин.

По его словам, речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине. Они сейчас находятся в СИЗО.

Адвокат утверждает, что ранее якобы был договор по обмену "всех установленных на всех установленных".

  • 23 декабря Hromadske со ссылкой на источники сообщило, что Украина в рамках обмена пленных планирует передать боевикам ДНР и ЛНР бывших беркутовцев.
  • В этот же день прокурор по делам Майдана Алексей Донской опроверг, что прокуратура будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах участников Майдана.

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