Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В прокуратуре отрицают, что хотят освободить экс-беркутовцев

В прокуратуре отрицают, что хотят освободить экс-беркутовцев - Фото
Экс-беркутовцы на скамье подсудимых (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.12.2019, 20:50

Сегодня СМИ сообщили, что Украина в рамках обмена пленных якобы планирует передать боевикам ДНР и ЛНР бывших беркутовцев

Прокурор по делам Майдана Алексей Донской опровергает, что прокуратура будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах участников Майдана.

"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований", - сказал Донской в комментарии hromadske.

Однако известно, что двум из них - Сергею Тамтуре и Александру Маринченко - суд уже изменил меру пресечения на домашний арест. 

Сегодня hromadske со ссылкой на источники сообщило, что Украина в рамках обмена пленных планирует передать боевикам ДНР и ЛНР бывших беркутовцев. Якобы на завтрашнем судебном заседании прокуроры собираются просить об их освобождении из-под ареста.

Общественная организации Семья Героев Небесной сотни призвала президента Владимира Зеленского не допустить этого, так как освобождение экс-беркутовцев сделает невозможным завершение судебного процесса по делам Майдана.

Напишите нам
Алексей Донской майдан беркут прокуратура обмен
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 