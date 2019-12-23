В прокуратуре отрицают, что хотят освободить экс-беркутовцев

Экс-беркутовцы на скамье подсудимых (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прокурор по делам Майдана Алексей Донской опровергает, что прокуратура будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах участников Майдана.

"Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований", - сказал Донской в комментарии hromadske.

Однако известно, что двум из них - Сергею Тамтуре и Александру Маринченко - суд уже изменил меру пресечения на домашний арест.

Сегодня hromadske со ссылкой на источники сообщило, что Украина в рамках обмена пленных планирует передать боевикам ДНР и ЛНР бывших беркутовцев. Якобы на завтрашнем судебном заседании прокуроры собираются просить об их освобождении из-под ареста.

Общественная организации Семья Героев Небесной сотни призвала президента Владимира Зеленского не допустить этого, так как освобождение экс-беркутовцев сделает невозможным завершение судебного процесса по делам Майдана.