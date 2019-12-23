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СМИ: Беркутовцев из дела об убийствах на Майдане готовят к обмену

СМИ: Беркутовцев из дела об убийствах на Майдане готовят к обмену - Фото
Экс-беркутовцы на скамье подсудимых (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.12.2019, 17:33

Решение о включении экс-беркутовцев в списки приняло высшее руководство Украины, говорят источники hromadske

Украина в рамках обмена пленных планирует передать боевикам ДНР и ЛНР бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле участников Майдана на Институтской 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники, имеющие отношение к суду над экс-беркутовцами.

По их данным, прокуроры готовят изменение меры пресечения подсудимым. Такое распоряжение они якобы получили от руководства Генпрокуратуры.

Решение о включении экс-беркутовцев в списки приняло высшее руководство Украины, говорят собеседники издания.

24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на Институтской. На нем прокуроры, по данным источников, будут ходатайствовать об изменении меры пресечения обвиняемым.

  • Обвинительный акт против Александра Маринченко и его сослуживцев Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, подозреваемых в расстреле 48 участников Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, был передан в суд 11 февраля 2016 года. Они не признают себя виновными
  • 16 июля 2019 года Тамтуру отпустили под домашний арест.
  • 19 декабря суд принял аналогичное решение в отношении Маринченко.

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майдан беркут обмен списки
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