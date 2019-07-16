Экс-беркутовца Тамтуру выпустили из-под стражи

Экс-беркутовцы на скамье подсудимых (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Святошинский суд Киева продлил на 60 дней арест четырех беркутовцев - экс-заместителя командира киевского "Беркута" Олега Янишевского и трех экс-бойцов спецроты "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Александра Маринченко. Одному из экс-беркутовцев - Сергею Тамтуре мера пресечения смягчена, ему назначен круглосуточный домашний арест. Такое решение было объявлено сегодня на заседании суда.

"Суд считает необходимым продлить ранее избранную для обвиняемых Янишевского, Аброськина, Маринченко, Зинченко меру пресечения в виде взятия под стражу... Суд считает необходимым заменить ранее избранную обвиняемому Тамтуре меру пресечения в виде взятия под стражу на более мягкую - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - зачитал решение судья.

По мнению суда присяжных, прокуроры не подали достаточных доказательств в отношении Сергея Тамтуры, на месте преступления не найдено следов применения им оружия. Тамтура был освобожден из-под стражи в зале суда. По остальным в случае отмены меры пресечения, сказано в решении, существуют риски уклонения от суда.

Судья напомнил, что обвиняемые находятся под арестом с 17 мая 2016 года. Бывших "беркутовцев" обвиняют в причастности к расстрелам активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

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