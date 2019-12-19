Расстрел Майдана: экс-беркутовца отпустили под домашний арест

Александр Маринченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд отпустил бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко под домашний арест. Об этом его адвокат Валентин Рыбин написал в Facebook.

"Александр Маринченко вышел под круглосуточный домарест!" - пишет адвокат.

Экс-беркутовцы не признали себя виновными. подозреваемых в расстреле 48 участников Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, был передан в суд 11 февраля 2016 года. Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, Обвинительный акт против Маринченко и его сослуживцев

16 июля 2019 года Тамтуру отпустили под домашний арест

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