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Расстрел Майдана: экс-беркутовца отпустили под домашний арест

Расстрел Майдана: экс-беркутовца отпустили под домашний арест - Фото
Александр Маринченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.12.2019, 20:23

Маринченко с еще двумя сослуживцами подозревался в расстреле 48 участников Майдана

Суд отпустил бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко под домашний арест. Об этом его адвокат Валентин Рыбин написал в Facebook.

"Александр Маринченко вышел под круглосуточный домарест!" - пишет адвокат.

  • Обвинительный акт против Маринченко и его сослуживцев Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, подозреваемых в расстреле 48 участников Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, был передан в суд 11 февраля 2016 года. Экс-беркутовцы не признали себя виновными. 
  • 16 июля 2019 года Тамтуру отпустили под домашний арест.

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