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Зеленского призывают не отдавать экс-беркутовцев России

Зеленского призывают не отдавать экс-беркутовцев России - Фото
Экс-беркутовцы на скамье подсудимых (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.12.2019, 18:52

В общественной организации предупредили, что освобождение бывших беркутовцев может привести "к волне протестов и социальных взрывов"

Общественная организации Семья Героев Небесной сотни призвала президента Владимира Зеленского не допустить участия в обмене пленными пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах участников Майдана на Институтской 20 февраля 2014 г. Об этом говорится в заявлении организации.

Там отметили, что экс-беркутовцы не являются ни участниками, ни жертвами конфликта на Донбассе, также все они – граждане Украины.

"Их освобождение в рамках обмена в процессе разрешения конфликта на Востоке Украины не соответствует ни международному праву, ни заявленным целям, ни здравому смыслу", - говорится в заявлении.

В организации убеждены, что освобождение сделает невозможным завершение судебного процесса по делам Майдана.

"Именно с этим процессом родные погибших Героев Небесной сотни и общество в целом связывают главным образом свои надежды на справедливость", - заявили в организации.

"Уничтожение это процесса", по мнению Семьи Героев Небесной сотни, подорвет доверие украинцев к правосудию, "а также может привести к расколу общества, волне протестов и социальных взрывов".

Сегодня hromadske со ссылкой на источники сообщило, что Украина в рамках обмена пленных планирует передать боевикам ДНР и ЛНР бывших беркутовцев.

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майдан беркут обмен небесная сотня
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