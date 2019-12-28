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11 экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен - адвокат

11 экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен - адвокат - Фото
Заседание суда по апелляции экс-беркутовцев (Фото - скриншот из видео)
28.12.2019, 11:28

Бывших бойцов "Беркута" обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года

Украина вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными России террористическими организациями ЛНР/ДНР. Такую новость сообщил Hromadske адвокат бывших силовиков, обвиняемых в расстрелах на Майдане Игорь Варфоломеев.

Он сказал это перед заседанием суда, где сегодня должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-силовикам. Защита Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина (на фото выше) просит освободить их из-под стражи, а защита Сергея Тамтуры и Александра Маринченко (находятся под домашним арестом) - смягчить им меру пресечения.

Вчера генпрокурор Руслан Рябошапка внезапно заменил группу прокуроров в этом деле. Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые вели дела Майдана несколько лет, заменили на Сергея Куцого, Виталия Субботина и Александра Шеваленка.

  • СМИ пишут, что Украина может передать боевикам в ОРДЛО экс-беркутовцев. Семьи погибших при расстреле людей на Майдане призвали президента не идти на этот шаг.
  • На завтра, 29 декабря, готовится масштабный обмен украинских заложников у боевиков в Донецке на людей, находящихся под следствием и/или осужденных в Украине.
  • 27 декабря 2017 года на этом же КПП состоялся последний большой обмен. Кремлевские марионетки передали Украине 74 человека, получив 237 "своих".
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беркут обмен
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