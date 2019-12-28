11 экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен - адвокат

Заседание суда по апелляции экс-беркутовцев (Фото - скриншот из видео)

Украина вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными России террористическими организациями ЛНР/ДНР. Такую новость сообщил Hromadske адвокат бывших силовиков, обвиняемых в расстрелах на Майдане Игорь Варфоломеев.

Он сказал это перед заседанием суда, где сегодня должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-силовикам. Защита Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина (на фото выше) просит освободить их из-под стражи, а защита Сергея Тамтуры и Александра Маринченко (находятся под домашним арестом) - смягчить им меру пресечения.

Вчера генпрокурор Руслан Рябошапка внезапно заменил группу прокуроров в этом деле. Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые вели дела Майдана несколько лет, заменили на Сергея Куцого, Виталия Субботина и Александра Шеваленка.