Зеленский: С Путиным очень сложно договариваться

Владимир Зеленский (фото - EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи тет-а-тет понял, что с российским лидером Владимиром Путиным " очень сложно договариваться". Об этом президент заявил на пресс-конференции по итогам нормандской встречи в Париже.

"Встреча тет-а-тет (с Путиным, – ред.) должна была длиться 20 минут, а длилась где-то час. Можно ли с ним договариваться? Сложно договариваться. Очень. Но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вопросах", - подчеркнул Зеленский.

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Ранее Зеленский заявил, что Путин детально вникает в каждый вопрос.

Говоря о личных впечатлениях о Путине, Зеленский уточнил, что об этом еще "очень рано говорить - мало времени".

Справка. 9 декабря Зеленский договорился на нормандской встрече об обмене пленными до нового года, разведении сил на новых участках, разминировании, прекращении огня и расширении мандата ОБСЕ. Стороны не пришли к консенсусу в вопросах о выборах на оккупированных территориях, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся в марте 2020.

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