Зеленский о переговорах с Путиным: Не знаю, кто кого. Ничья

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Президент Владимир Зеленский не может сказать, кто оказался в большем выигрыше по результатам встречи тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время общения с журналистами после переговоров.

"Я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить, ничья", - сообщил Зеленский.

По его словам разговор с Путиным был разным: и напряженным, и мощным, и иногда легким.

"Он каждый вопрос разбирает на мелкие части – это то, что я видел. И начинаем даже каждое слово урегулировать. Это сложно. Я просто другой человек, я быстрый человек. Думаю: раз-раз, договорились – давайте. Нет, тут по-другому, другая естественная биомеханика", - рассказал президент.

Справка. 9 декабря Зеленский договорился на нормандской встрече об обмене пленными до нового года, разведении сил на новых участках, разминировании, прекращении огня и расширении мандата ОБСЕ. Стороны не пришли к консенсусу в вопросах о выборах на оккупированных территориях, контроле российско-украинской границы и транзите газа. Новая встреча лидеров нормандской четверки должна состоятся в марте 2020.

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