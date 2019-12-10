Зеленский: Никакой федерализации Украины не будет

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Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи в нормандском формате заявил, что никакой федерализации Украины не будет, а также перечислил достигнутые договоренности.

Во-первых, договорились прекратить огонь. Во-вторых, договорились расширить миссию ОБСЕ (круглосуточное наблюдение). Также договорились о разминировании. Еще один пункт - обмен "всех на всех" до конца года. В-пятых, полный доступ Красного креста ко всем заложникам. В-шестых, две новые зоны разведения.

"Я настаивал на восстановлении полного контроля за границей. Уверен, мы вернемся к этому на следующей встрече лидеров нормандской четверки через четыре месяца. Я также настаивал на выведении войск... Я подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только по правилам ОБСЕ и по украинским законам", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что многие вопросы сегодня не удалось решить.

Зеленский дал понять, что не собирается верить на слово и ждет конкретных шагов от России. Зеленский отметил, что никакой федерализации Украины не будет. Также не будет никакого влияния на вектор движения и развития Украины. Кроме того, никаких компромиссов по Крыму. "Донбасс и Крым - это Украина", - сказал Зеленский.

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Цель встречи – прекращение российско-украинской войны. В последний раз такой саммит прошел осенью 2016-го с участием пятого президента Петра Порошенко.

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