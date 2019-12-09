Макрон о выборах в Донецке и Луганске: У нас есть четыре месяца

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Через четыре месяца надо подготовить все условия для проведения местных выборов на Донбассе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции после встречи в нормандском формате.

Он отметил, что надо поручить эту подготовку министрам иностранных дел и советникам лидеров нормандского формата.

Также Макрон сказал, что стороны смогли на самом высоком уровне подчеркнуть, что стремятся к миру и хотят прекратить конфликт на Донбассе, в результате которого погибли уже 13 000 человек.

"Я по этому поводу хочу подчеркнуть, что нам нужна стабильность на европейском континенте... Минские соглашения являются базой решения конфликта", - сказал Макрон

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Цель встречи – прекращение российско-украинской войны. В последний раз такой саммит прошел осенью 2016-го с участием пятого президента Петра Порошенко. Нынешний глава государства Владимир Зеленский утверждает, что будет добиваться в столице Франции мира для Украины без захода за красные линии и сдачи интересов страны.

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