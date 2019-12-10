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Меркель: Встретимся еще раз через четыре месяца

Меркель: Встретимся еще раз через четыре месяца - Фото
Скриншот видео
10.12.2019, 00:40

В Париже состоялась встреча лидеров стран нормандского формата

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что на Донбассе до сих пор нет прекращения огня, много мин, необходимо разведение войск, предусматривается разминирование.

"До марта 2020 года надо сделать еще две зоны разведения рядом со Станицей Луганской и Петровским", - говорит она.

Кроме того, согласовали расширение мандата ОБСЕ (не 12 часов вести наблюдение, а 24 часа семь дней в неделю). Также стороны поговорили о политических условиях минских соглашений.

"Особая роль у закона об особом статусе. У нас цель провести там выборы, которые признает ОБСЕ. Мы понимаем, что это сложно для обеих сторон. Поэтому через четыре месяца мы снова встретимся. До этого времени советники лидеров будут готовить почву", - сказала Меркель.

"Это будет непросто. Но у меня такое впечатление, что в условиях воли - мы можем это решить. Я очень рада, что президент Зеленский и Путин встретились лично", - сказала канцлер Германии.

Сегодня, 9 декабря, в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров стран нормандского формата. Цель встречи – прекращение российско-украинской войны. В последний раз такой саммит прошел осенью 2016-го с участием пятого президента Петра Порошенко. Нынешний глава государства Владимир Зеленский утверждает, что будет добиваться в столице Франции мира для Украины без захода за красные линии и сдачи интересов страны.

Все новости и детали встречи - в хронике LIGA.net.

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Владимир Зеленский эмманюэль макрон нормандская встреча
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