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Зеленский и Путин проводят двустороннюю встречу в Париже

Зеленский и Путин проводят двустороннюю встречу в Париже - Фото
Фото: ЕРА
09.12.2019, 21:05

Встреча лидеров четверки продолжалась около двух часов 20 минут

Встреча лидеров нормандской четверки в Париже завершилась. Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин проводят двустороннюю встречу.

Переговоры лидеров четверки продолжались около двух часов 20 минут.

Как ожидается, после этого лидеры снова соберутся вчетвером на рабочий ужин, а затем дадут совместную пресс-конференцию.

В Офисе президента сообщили, что переговоры четверки "прерваны" для двусторонней встречи Зеленского с Путиным, затем переговоры продолжаться в четырехстороннем формате.

Сегодня в Париже проходит встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России, на которой должны быть определены дальнейшие шаги для разрешения конфликта на Донбассе.

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