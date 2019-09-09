Адвокат Полозов объяснил, зачем Кремлю Вышинский

Кирилл Вышинский в суде (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Адвокат украинских моряков Николай Полозов считает, что Кремль настаивал на включение в списки на обмен бывшего главреда уже не работающего издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, чтобы показать другим пропагандистам, что они "своих не бросают". Об этом Полозов сказал в эфире Радио НВ.

"Совершенно очевидно, что из числа тех 35 лиц, которые были переданы России, Кремль интересовали только два лица: это пропагандист Вышинский (и это был своего рода сигнал своим пропагандистам - соловьевым, киселевым, скабеевым - что вот мы своих-то не бросаем). Ну, а Цемах (фигурант дела о катастрофе Боинга рейса МН17 Владимир Цемах, - ред.) — это ситуационно", — сказа адвокат.

Вышинского, по версии СБУ, РФ использовала в информационной войне против Украины. Закрытым указом президента РФ он награжден медалью "за возвращение Крыма".

После возвращения в РФ в составе еще 35 человек, переданных Кремлю в рамках обмена пленными, Вышинский заявил, что намерен вернуться в Украину, чтобы доказать свою невиновность.