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Адвокат Полозов объяснил, зачем Кремлю Вышинский

Адвокат Полозов объяснил, зачем Кремлю Вышинский - Фото
Кирилл Вышинский в суде (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
09.09.2019, 19:06

Адвокат говорит, что освобождение Вышинского - сигнал со стороны Кремля другим пропагандистам

Адвокат украинских моряков Николай Полозов считает, что Кремль настаивал на включение в списки на обмен бывшего главреда уже не работающего издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, чтобы показать другим пропагандистам, что они "своих не бросают". Об этом Полозов сказал в эфире Радио НВ.

"Совершенно очевидно, что из числа тех 35 лиц, которые были переданы России, Кремль интересовали только два лица: это пропагандист Вышинский (и это был своего рода сигнал своим пропагандистам - соловьевым, киселевым, скабеевым - что вот мы своих-то не бросаем). Ну, а Цемах (фигурант дела о катастрофе Боинга рейса МН17 Владимир Цемах, - ред.) — это ситуационно", — сказа адвокат.

Вышинского, по версии СБУ, РФ использовала в информационной войне против Украины. Закрытым указом президента РФ он награжден медалью "за возвращение Крыма".

После возвращения в РФ в составе еще 35 человек, переданных Кремлю в рамках обмена пленными, Вышинский заявил, что намерен вернуться в Украину, чтобы доказать свою невиновность.

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