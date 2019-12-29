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Беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане, выдали боевикам

Беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане, выдали боевикам - Фото
Суд над экс-беркутовцами (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.12.2019, 16:23

Они уже пересели в автобусы террористов из ОРДЛО

Пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемых в убийствах участников Евромайдана 20 февраля 2014 года, передали подконтрольным России террористическим организациям ДНР и ЛНР. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

Рыбин подтвердил, что экс-беркутовцы уже пересели в автобусы боевиков в рамках обмена.

  • Вчера бывшие сотрудники спецподразделения МВД "Беркут" Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин были освобождены из-под стражи, а Александр Маринченко и Сергей Тамтура - из-под домашнего ареста по решению Киевского апелляционного суда.
  • Прокуратура попросила суд удовлетворить апелляции обвиняемых, поскольку они были включены в списки на обмен.
  • Сегодня на линии разграничения на Донбассе произошел масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами. Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже. Все детали - в хронике LIGA.net.
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беркут обмен
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