Беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане, выдали боевикам

Суд над экс-беркутовцами (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемых в убийствах участников Евромайдана 20 февраля 2014 года, передали подконтрольным России террористическим организациям ДНР и ЛНР. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

Рыбин подтвердил, что экс-беркутовцы уже пересели в автобусы боевиков в рамках обмена.