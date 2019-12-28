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Обвиняемые по делу Майдана беркутовцы включены в списки на обмен

Обвиняемые по делу Майдана беркутовцы включены в списки на обмен - Фото
Суд по апелляции экс-беркутовцев (Фото: скриншот из видео hromadske/youtube)
28.12.2019, 15:54

Обвинение просит суд поддержать апелляцию защиты и отпустить экс-беркутовцев из-под стражи

Пятеро бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле протестующих на Майдане, включены в списки по обмену людьми между Украиной и Россией. Об этом в ходе рассмотрения апелляций на меру пресечения обвиняемым сообщил прокурор Сергей Куцый.

По его словам, об этом говорится в письме генерального прокурора Руслана Рябошапки. Письмо было добавлено к материалам дела на заседании суда.

В связи с этим сторона обвинения заявила, что не возражает против удовлетворения апелляций обвиняемых, в которых они просят отменить им меру пресечение - содержание под стражей для Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина и домашний арест для Александра Маринченко и Сергея Тамтуры.

  • СМИ пишут, что Украина может передать боевикам в ОРДЛО экс-беркутовцев. Семьи погибших при расстреле людей на Майдане призвали президента не идти на этот шаг.
  • На завтра, 29 декабря, готовится масштабный обмен украинских заложников у боевиков в Донецке на людей, находящихся под следствием и/или осужденных в Украине.
  • Сегодня группа прокуроров, которые вела дела экс-беркутовцев, была заменена во время рассмотрения апелляции.
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майдан беркут обмен
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