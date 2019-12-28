Обвиняемые по делу Майдана беркутовцы включены в списки на обмен

Суд по апелляции экс-беркутовцев (Фото: скриншот из видео hromadske/youtube)

Пятеро бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле протестующих на Майдане, включены в списки по обмену людьми между Украиной и Россией. Об этом в ходе рассмотрения апелляций на меру пресечения обвиняемым сообщил прокурор Сергей Куцый.

По его словам, об этом говорится в письме генерального прокурора Руслана Рябошапки. Письмо было добавлено к материалам дела на заседании суда.

В связи с этим сторона обвинения заявила, что не возражает против удовлетворения апелляций обвиняемых, в которых они просят отменить им меру пресечение - содержание под стражей для Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина и домашний арест для Александра Маринченко и Сергея Тамтуры.