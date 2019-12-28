Прокуроры о ситуации с "Беркутом": Нам за все это очень стыдно

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Руководство ГПУ проивело замену в деле о расстрелах на Майдане: старую группу прокуроров неожиданно сменили новой

Бывшая группа прокуроров по делу о расстрелах протестующих на Майдане в 2014 году, которую вчера внезапно заменило руководство Генпрокуратуры, попросила прощения у семей Героев Небесной сотни, прежде чем уступить место в зале заседаний суда тем, кого глава ГПУ Руслан Рябошапка назначил на замену им.

"Будем покидать зал, - сказал один из прокуроров и добавил: - Но хотелось бы извиниться перед потерпевшими и судом, и в этой ситуации сказать, что нам за все это очень и очень стыдно".

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Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые несколько лет вели эту часть "дел Майдана" и были против, чтобы обвиняемых экс-беркутовцев включили в списки на обмен с ОРДЛО, заменили на Сергея Куцого, Виталия Субботина и Александра Шеваленка.

Видео: Hromadske

  • СМИ пишут, что Украина может передать боевикам в ОРДЛО экс-беркутовцев. Семьи погибших при расстреле людей на Майдане призвали президента не идти на этот шаг.
  • На завтра, 29 декабря, готовится масштабный обмен украинских заложников у боевиков в Донецке на людей, находящихся под следствием и/или осужденных в Украине.
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Теги: прокурор, майдан, беркут
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