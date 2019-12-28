Суд отменил арест беркутовцев по делу Майдана, их обменяют

Заседание суда по апелляции экс-беркутовцев (Фото - скриншот из видео)

Киевский апелляционный суд освободил из СИЗО бывших сотрудников подразделения МВД "Беркут", обвиняемых в расстреле участников Евромайдана.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин освобождены решением суда из-под стражи, Александр Маринченко и Сергей Тамтура - из-под домашнего ареста. Всем им назначена мера пресечения в виде личного обязательства.

Заседание началось вчера, 27 декабря. Прокуратура и защита потерпевших настаивали на том, что судебное заседание должно быть отложено, поскольку в зале суда отсутствовал обвиняемый Маринченко, а потерпевшие не могли успеть ознакомиться с материалами апелляций, однако суд не согласился с их аргументами.

По распоряжению генпрокурора Руслана Рябошапки во время рассмотрения апелляции была заменена группа прокуроров, представлявших обвинение в суде и работавших над делом несколько лет.

Сегодня стало известно, что обвиняемые включены в списки на обмен людьми между Украиной и Россией. В связи с этим прокуратура попросила суд удовлетворить апелляции обвиняемых. Потерпевшие и их защита требовали не изменять меру пресечения.

В ходе заседания адвокаты потерпевших потребовали отвода коллегии суда. В частности, адвокат Евгения Закревская объяснила это тем, что на суд оказывается давление со стороны высших должностных лиц.

Обвинительный акт против Александра Маринченко и его сослуживцев Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, подозреваемых в расстреле 48 участников Евромайдана на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, был передан в суд 11 февраля 2016 года. Они не признают себя виновными.

16 июля 2019 года Тамтуру отпустили под домашний арест.

19 декабря суд принял аналогичное решение в отношении Маринченко.

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