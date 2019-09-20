Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.09.2019, 22:08

Освобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фото

1 / 4
Освобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фотоОсвобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фотоОсвобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фотоОсвобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фото
Освобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фотоОсвобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фотоОсвобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фотоОсвобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фото
Освобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фотоОсвобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фотоОсвобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фотоОсвобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фото

24 украинских моряка были освобождены и доставлены из РФ 7 сентября в рамках "большого обмена"

Один из 24 освобожденных из российского заключения моряков - Евгений Семидоцкий - сегодня вернулся в родное Сватово в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

На ж/д вокзале его встречали родственники, друзья, горожане и руководство области. После выхода из поезда Семидоцкий сказал, что рад возвращению в родной город и поблагодарил земляков за поддержку.

Сватовчанин - член экипажа рейдового буксира Яны Капу. В течение месяцев в Луганской области проходили акции в поддержку украинских моряков, стояли билборды с Семидоцким.

Читайте также: СБУ запланировала следственные действия с освобожденными моряками

Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, украинские моряки, евгений семидоцкий, освобождение моряков, сватово
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Названа "самая жуткая" достопримечательность в мире: фото
Названа "самая жуткая" достопримечательность в мире: фото
Материалы по теме
Опубликовано видео закрытой встречи Зеленского с моряками
Политика Опубликовано видео закрытой встречи Зеленского с моряками
Фильм Іловайськ. Місто яке зупинило Путіна появился в Сети: видео
Общество Фильм Іловайськ. Місто яке зупинило Путіна появился в Сети: видео
Популярное
фото/видео
Освобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фото
Освобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фото
В МВД показали, как "захватчик" Моста метро сбивает дрон: видео
В МВД показали, как "захватчик" Моста метро сбивает дрон: видео 21:08
Вакарчук прокомментировал концерт в Минске вместо Рады: видео
Вакарчук прокомментировал концерт в Минске вместо Рады: видео 20:50
Ботоферма отбеливала зама Баканова - Слідство.Інфо
Ботоферма отбеливала зама Баканова - Слідство.Інфо 18:06
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 