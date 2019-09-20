Освобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фото

Один из 24 освобожденных из российского заключения моряков - Евгений Семидоцкий - сегодня вернулся в родное Сватово в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

На ж/д вокзале его встречали родственники, друзья, горожане и руководство области. После выхода из поезда Семидоцкий сказал, что рад возвращению в родной город и поблагодарил земляков за поддержку.

Сватовчанин - член экипажа рейдового буксира Яны Капу. В течение месяцев в Луганской области проходили акции в поддержку украинских моряков, стояли билборды с Семидоцким.

7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.

Через несколько дней после возвращения четверо освобожденных моряков дали пресс-конференцию в Киеве.

Позже с освобожденными моряками и их семьями встретился президент Владимир Зеленский - смотреть видео.

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