СБУ запланировала следственные действия с освобожденными моряками

Служба безопасности Украины планирует проведение следственных действий в отношении 24 освобожденных из России моряков. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.
"С целью документирования фактов агрессивного ведения войны Вооруженными силами РФ, незаконного содержания граждан Украины и захвата военных судов, следователями СБУ запланировано в ближайшее время проведения соответствующих следственных и процессуальных действий с освобожденными военнослужащими ВМС ВС Украины", - заявили в прокуратуре.
Там отметили, что одесское управление СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры расследует уголовное дело, начатое день захвата моряков - 25 ноября 2018 года. Следственные действия с моряками проведут в рамках сбора фактов вооруженной агрессии РФ в Украине. Их намерены в дальнейшем передать в Международный уголовный суд.
Напомним, ранее моряков уже допросило ГБР.
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