СБУ запланировала следственные действия с освобожденными моряками

Встреча Зеленского с моряками (Фото: Офис президента)

Служба безопасности Украины планирует проведение следственных действий в отношении 24 освобожденных из России моряков. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

"С целью документирования фактов агрессивного ведения войны Вооруженными силами РФ, незаконного содержания граждан Украины и захвата военных судов, следователями СБУ запланировано в ближайшее время проведения соответствующих следственных и процессуальных действий с освобожденными военнослужащими ВМС ВС Украины", - заявили в прокуратуре.

Там отметили, что одесское управление СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры расследует уголовное дело, начатое день захвата моряков - 25 ноября 2018 года. Следственные действия с моряками проведут в рамках сбора фактов вооруженной агрессии РФ в Украине. Их намерены в дальнейшем передать в Международный уголовный суд.

Напомним, ранее моряков уже допросило ГБР.

7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.

Через несколько дней после возвращения четверо освобожденных моряков дали пресс-конференцию в Киеве.

Позже с освобожденными моряками и их семьями встретился президент Владимир Зеленский - смотреть видео.

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