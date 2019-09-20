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СБУ запланировала следственные действия с освобожденными моряками

СБУ запланировала следственные действия с освобожденными моряками - Фото
Встреча Зеленского с моряками (Фото: Офис президента)
20.09.2019, 20:12

Расследуется уголовное дело по факту захвата россиянами моряков и судов в Керченском проливе

Служба безопасности Украины планирует проведение следственных действий в отношении 24 освобожденных из России моряков. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

"С целью документирования фактов агрессивного ведения войны Вооруженными силами РФ, незаконного содержания граждан Украины и захвата военных судов, следователями СБУ запланировано в ближайшее время проведения соответствующих следственных и процессуальных действий с освобожденными военнослужащими ВМС ВС Украины", - заявили в прокуратуре.

Там отметили, что одесское управление СБУ под процессуальным руководством военной прокуратуры расследует уголовное дело, начатое  день захвата моряков - 25 ноября 2018 года. Следственные действия с моряками проведут в рамках сбора фактов вооруженной агрессии РФ в Украине. Их намерены в дальнейшем передать в Международный уголовный суд.

Напомним, ранее моряков уже допросило ГБР.

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